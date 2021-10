Interbrand hat wieder die Marken bekannt gegeben, die im Ranking der besten globalen Marken 2021 am besten abgeschnitten haben. Die Top 10: Apple (1) (408.251 Mio. US$) nimmt erneut den Spitzenplatz in der Tabelle ein, gefolgt von Amazon (2) (249.249 Mio. US$). Microsoft (3) (210.191 Mio. USD). Der Rest der Top 10 besteht aus: Google (4) (196,811 Mio. US$), Samsung (5) (74,635 Mio. US$), Coca-Cola (6) (57,488 Mio. US$), Toyota (7) (54,107 Mio. US$), Mercedes-Benz (8) (50,866 Mio. US$), McDonald's (9) (45,865 Mio. US$) und Disney (10) (44,183 Mio. US$). Nach seinem Wiedereinstieg in die Tabelle im vergangenen Jahr war Tesla (Platz 14) die am schnellsten wachsende Marke des Jahres 2021, mit einem beispiellosen Anstieg des Markenwerts um 184 %. Tesla verzeichnete auch den ...

