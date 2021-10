Aktien: Johnson & Johnson hebt Ergebnisziel an - Aktie legt zu

Anzeige / Werbung Johnson & Johnson profitiert als Vakzin-Hersteller von der Corona-Krise. Aber auch sonst laufen die Geschäfte des US-Pharma- und Konsumgüterkonzerns gut. Das wirkt sich positiv auf das Jahresergebnis aus. Vor wenigen Wochen kämpft Johnson & Johnson (J&J) mit Produktionsschwierigkeiten bei seinem Covid-19-Vakzin. Die Umsatzprognose für den Impfstoff scheint zu wackeln. Nun beruhigt der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern - und schraubt zudem an seinem Ergebnisziel für das laufende Jahr. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. J&J hebt die Prognose für das bereinigte Jahresergebnis an. Demnach erwartet das Unternehmen nun einen Wert von 9,77 bis 9,82 Dollar je Anteilsschein. Bislang lautete der Ausblick auf 9,60 bis 9,70 Dollar je Aktie. Zudem bestätigte Johnson & Johnson das Erlösziel für sein Covid-19-Vakzin, das nur einmal verabreicht werden muss, im Gegensatz zu allen anderen bislang zugelassenen Impfstoffen gegen das Coronavirus. Der Konzern stellt weiterhin einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Im Juli hatte J&J angekündigt, statt einer Milliarde Dosen nur 500 Millionen bis 600 Millionen herstellen zu können. Allerdings gibt es nun Expertenstimmen, die auch bei dem J&J-Vakzin eine zweite Verabreichung nahelegen. J&J-Aktie dreht nach oben Die Aktie von J&J hat sich nach der jüngsten Korrektur bei rund 160 Dollar stabilisiert und dreht nun wieder nach oben. Gestützt wird die Erholung von einem steigenden MACD (Momentum), derzeit wird die 200-Tagelinie (rot) bei rund 165 Dollar getestet. Das nächste Kursziel liegt an der bei 175 Dollar-Marke. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

