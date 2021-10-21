BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 9,70 (9,80) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 150 (160) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 32 (36) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 25 (28) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 109 (105) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5000 (5400) PENCE - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 495 (480) NOK - 'HOLD' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 880 (845) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 38 (37) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 855 (963) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 180 (204) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 130 (128) CHF - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 19,20 (19,80) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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