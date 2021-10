Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Rekorde bei Tesla und fünf Aktien für die ZukunftIn der heutigen Folge "Alles auf Aktien" berichten die Finanzjournalisten Philipp Vetter und Nando Sommerfeldt über einen möglichen neuen Namen für Facebook, das große Interesse von Paypal an Pinterest und was die Ampel für BMW und Daimler bedeuten kann. Außerdem geht es um Verizon, Alphabet, Bitcoin, Daimler, BMW, Volkswagen, Beyond Meat, Moderna, Biontech, CATL und Nio. "Alles auf Aktien" ist der tägliche Börsen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsredaktion. Die Wirtschafts- und Finanzjournalisten Holger Zschäpitz, Anja Ettel, Philipp Vetter, Daniel Eckert und Nando Sommerfeld diskutieren im Wechsel ...

