CA Immo hat einen großvolumigen Mietvertrag im Warschauer Bürogebäude Postepu 14 verlängert. AstraZeneca Pharma Poland hat sich entschlossen, für weitere fünf Jahre in dem Gebäude zu bleiben und zusätzlich 3.000 m² moderne Bürofläche zu mieten. Damit wird der Sitz von AstraZeneca Pharma Poland in Warschau ca. 21.000 m² Fläche umfassen, was mehr als 60% der Gesamtfläche des Gebäudes ausmacht.

