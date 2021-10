Um 11:38 liegt der ATX TR mit -1.09 Prozent im Minus bei 7594 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +1.41% auf 1.2575 Euro, dahinter Rosenbauer mit +0.73% auf 48.05 Euro und Österreichische Post mit +0.40% auf 37.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15506 ( -0.03%, Ultimo 2020: 13719). - Rätselraten bei Marinomed und startup300- Own360, EAM und Ewia in unseren beiden Podcasts- PIR-News: FACC, Andritz, Marinomed, Research zu Valneva, Verbund und RBI- Unser Robot sagt: Rosenbauer, Wienerberger, startup300 und weitere Aktien auffällig, startup300 führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Andritz, AT&S und philoro- Smeil Nominierungen 2021: Der Finanzfisch, Frau Schnabelkraut, coincierge, MH Investment ...

