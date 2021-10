Gestern hatten wir Martin Foussek, Own360, für unseren Podcast zu Gast. Mitgebracht hat er eine Liste der Top-Weights im Österreich-Fonds. Und da ist Verbund die Nr. 1, gefolgt von Infineon, Erste Group, Apple und Siemens. Die OMV und Telekom Austria sind ebenfalls in den Top 15. Hier unser Intro zum Podcast: "Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #4" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Die heutige Folge ist erstmals "powered by" und zwar durch den Standortfonds Own360, dies mit einem sagenhaften Werbekostenzuschuss, der im Beitrag auch transparent genannt wird. Own360-Manager Martin Foussek war zudem persönlich vor Ort und ...

