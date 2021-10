Das Unternehmen für Energiespeichersysteme Svolt holt mit Stefan Dahmen einen erfahrenen Automotive-Experten als Director Project Management für seine europäische Tochter Svolt Energy Technology an Bord. Stefan Dahmen verantwortet in seiner neuen Rolle bei Svolt Energy Technology Europe ab sofort alle Kundenprojekte europäischer Autobauer im Bereich Hochvoltspeicheranwendungen - von der Akquirierung bis zur Serieneinführung. Dahmen berichtet in dieser Position künftig direkt an Maxim Hantsch-Kramskoj, Vice President Sales & Marketing bei Svolt Europe. Der Diplom-Ingenieur Maschinenbau bringt mehr ...

