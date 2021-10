Valneva-CEO Thomas Lingelbach präsentierte heute bei der Kapitalmarkt Konferenz "Family Office Day" in Wien und betonte dort, dass Valneva, anders als die vormalige Intercell, aus der Valneva bekanntlich hervorgegangen ist, den Fokus auf solche Impfstoffprogramme legt, bei denen "das Risiko überschaubar" ist, wie er meint. Als größt-möglichen Werttreiber im Portfolio nennt der CEO den Impfstoffkandidaten gegen Lyme Borreliose, der gemeinsam mit Pfizer entwickelt wird. Bei Pfizer geht man von einem Potenzial in Höhe von konservativ geschätzten 1 Mrd. Dollar aus. Immerhin wird die Borreliose-Diagnose laut US Center of Disease (CDC) jährlich bei rund 476.000 Amerikanern und 200.000 Europäern gestellt. Laut Lingelbach bekommt Valneva eine Fee ...

