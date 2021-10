Gestoppte bzw. gedrehte Serien: startup300 +18,52% auf 1,92, davor 7 Tage im Minus (-49,38% Verlust von 3,2 auf 1,62), ATX -1,11% auf 3767,49, davor 5 Tage im Plus (2,3% Zuwachs von 3724,15 auf 3809,76), ATX TR -1% auf 7600,58, davor 5 Tage im Plus (2,3% Zuwachs von 7505,07 auf 7677,59), Rosenbauer -1,89% auf 46,8, davor 5 Tage im Plus (4,15% Zuwachs von 45,8 auf 47,7), Oberbank AG Stamm +0,22% auf 90,8, davor 5 Tage ohne Veränderung , Wienerberger -0,45% auf 30,66, davor 3 Tage im Plus (3,63% Zuwachs von 29,72 auf 30,8), DO&CO +0,51% auf 78,4, davor 3 Tage im Minus (-4,29% Verlust von 81,5 auf 78). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AMS 16,9 (MA100: 16,49, xU, davor 37 Tage unter dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Immofinanz (4 ...

