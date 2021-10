Die CaixaBank informiert, dass sie, abhängig von den Marktbedingungen, einen Anteil an der Erste Group verkaufen will. Insgesamt hält die spanische Bank 9,92 Prozent der Stimmrechte an der Erste Group. Ein Teil dieser Beteiligung (4,5%) wird durch Equity-Swaps abgesichert, die in bar abgerechnet werden können, oder durch Lieferung der zugrunde liegenden Aktien an die Swap-Kontrahenten, wie die Bank mitteilt. Die CaixaBank führt eigenen Angaben zufolge Gespräche mit der Erste Stiftung über eine mögliche Zuteilung des ungesicherten Anteils von 5,42 Prozent an der Erste Group an bestimmte vorab identifizierte potenzielle Käufer. Caixa erwägt auch, die Equity-Swaps abzuwickeln. Art und Zeitpunkt dieser potenziellen Veräußerung ...

