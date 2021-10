Die Aktie der The Social Chain AG ist hierzulande wahrscheinlich noch nicht sehr vielen Anlegern bekannt. Auch bei den wikifolio-Tradern hielten sich die Umsätze bislang in Grenzen. Gerade einmal 195 Trades wurden bei der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten gezählt. 30 davon gab es allerdings gestern, was auf ein spürbar gestiegenes Interesse an dem Nebenwert hindeutet. Ein Grund dafür könnte die Übernahme der DS Gruppe durch das Unternehmen sein. Das international agierende Marken- und Handelshaus kennt der eine oder andere womöglich aus der auf VOX laufenden Gründershow "Die Höhle der Löwen". ...

