- Die US-Indizes schlossen den gestrigen Handel höher, wobei der S&P 500 um 0,30% zulegte und ein neues Allzeithoch erreichte. Der Nasdaq legte um 0,62% zu, während der Dow Jones um 0,02% fiel - Risikobehaftete Trades am Devisenmarkt während des asiatischen Handels, nachdem bekannt wurde, dass Evergrande die am 30. September 2021 fällige Kuponzahlung in Höhe von 83,5 Mio. USD geleistet hat - Der asiatische Aktienhandel verlief uneinheitlich. Der Nikkei legte fast 0,4% zu, die Indizes aus China ...

