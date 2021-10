News von Andritz: Andritz hat die Wärmerückgewinnungslinie der Tissuemaschine PM3 von ICT, am Standort Piano di Coreglia, Italien, erfolgreich in Betrieb genommen. Die Wärmerückgewinnungslinie von Andritz Novimpianti, inkludiert ein PrimeDry YES Yankee Ecosteam-System, das rund ein Drittel des für den Yankee notwendigen Dampfs produziert, indem es die Abluft der Yankee-Haube verwendet. So können Energiekosten und CO2-Emissionen reduziert werden, wie das Unternehmen mitteilt. Des weiteren teilt Andritz mit, dass die gelieferte Zellstofftrocknungslinie L2A für das Projekt "STAR" von Bracell in São Paulo, einen neuen Produktionsweltrekord aufgestellt hat. Nur 38 Tage nach der Inbetriebnahme produzierte Bracell am 16. Oktober 2021 ...

