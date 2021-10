Die aktuell längste Serie: Nemetschek mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 18.31%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 13 Tage (Performance: 9.63%). Tagesgewinner war am Donnerstag Wirecard mit 59,02% auf 0,24 (83% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 38,15% - es war der 14. Tagessieg 2021, Rang 5 im bankdirekt.at trending) vor WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit 14,47% auf 5,46 (1340% Vol.; 1W 20,53%) und GFT Technologies mit 7,87% auf 34,25 (535% Vol.; 1W 11,93%). Die Tagesverlierer: PayPal mit -5,86% auf 243,21 (515% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,72%), Immofinanz mit -4,36% auf 20,60 (124% Vol.; 1W -1,44%), VIG mit -3,24% auf 25,35 (96% Vol.; 1W -2,31%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (56288,84 ...

