Die vorläufigen PMIs für Oktober aus Frankreich und Deutschland wurden heute um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr veröffentlicht. Der Markt erwartete eine Verschlechterung in beiden Ländern, sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe. Frankreich Verarbeitendes Gewerbe: 53,5 vs. 54,0 erwartet (55,0 zuvor) Dienstleistungen: 56,6 vs. 55,5 erwartet (56,2 vorher) Deutschland Verarbeitendes Gewerbe: 58,2 vs. 56,9 erwartet (58,4 vorher) Dienstleistungen: 52,3 vs. 55,1 erwartet (56,2 vorher) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...