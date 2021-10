Wolftank prüft ein Joint Venture mit Kuwait Petroleum Italia: Die Wolftank Gruppe wird den Angaben zufolge in nächster Zukunft Detail-Verhandlungen mit Kuwait Petroleum Italia beginnen, die aus Italien das Europageschäft mit mehr als 3.000 Tankstellen unter der Marke "Q8" leitet. Kuwait Petroleum Italia plant, im Bereich der erneuerbaren Energieträger wie Flüssiggas (LNG) und Wasserstoff - jeweils vor allem für Nutzfahrzeuge und Schiffe - zu investieren. In diesem Zusammenhang haben die italienische Tochtergesellschaft der Gruppe, Wolftank DGM S.r.l. und Kuwait Petroleum Italia ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Das gemeinsame Ziel besteht darin, den Abschluss spezifischer Projektverträge für den Bau von LNG- und Wasserstoffbetankungsanlagen zu prüfen, wobei ...

