Petro Welt Technologies stoppt Expansionspläne in Rumänien: Angesichts unvorhergesehener Verzögerungen und Hindernisse, die durch die Beschränkungen aufgrund von Covid-19 verursacht wurden, habe man beschlossen, die Expansionspläne in Rumänien nicht weiter zu verfolgen und sich stattdessen auf Geschäftsmöglichkeiten in anderen Märkten zu konzentrieren, heißt es seitens der Gesellschaft. Der Großteil der derzeit in Rumänien befindlichen Anlagen wird laut Petro Welt Technologies in die Betriebsstätten des Unternehmens in Russland verlagert, um die wachsende Nachfrage seiner dortigen Kunden zu befriedigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...