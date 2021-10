Köln (ots) -Die Amzkey Deutschland GmbH, mit Hauptsitz in Köln, hat nach vielen Jahren ein neues Design entwickelt und damit ihren Markenauftritt neu erfunden. Die Full-Service-Amazon-Agentur hilft Selbstständigen und mittelständigen Unternehmen dabei, auf Amazon mehr Sichtbarkeit und Umsatz zu erreichen. Mit ihrem neuen Auftritt gehen sie einen weiteren Schritt in ihrer erfolgreichen Entwicklung.Geschäftsführer Nils Kröger: "Durch Erfolge und auch Misserfolge lernten wir schnell, die Spielregeln des Marktes zu nutzen und Produkte Auf Amazon systematisch erfolgreich zu platzieren. Heute blicken wir mit Stolz auf die vergangenen sieben Jahre zurück und freuen uns auf eine noch vielversprechendere Zukunft."Ihr ganzheitlicher Ansatz ist unter anderem für den Erfolg der Agentur zuständig. Dazu gehören Produkttexte, hochwertige Bilder, sinnvolle Keywords, starker Brand Content, richtlinienkonforme Produktbewertungen und die richtige Werbeschaltung. Dieser Ansatz wird seit dem Jahr 2014 durch den Geschäftsführer Nils Kröger kontinuierlich weiterentwickelt."Unsere Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Die neue Webseite soll es den Interessenten erleichtern, uns besser kennenzulernen und unser Angebot leichter zu verstehen", erklärt Kröger.Über AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon-Agentur in Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche Amazon-Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt die TÜV-zertifizierte Agentur für ihre Kunden unter anderem Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert richtlinienkonforme Produktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon-Partner. Mehr Informationen finden Sie unter: www.amzkey.com.Pressekontakt:Nils Kröger+49 221 65088957kontakt@amzkey.comOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155086/5053153