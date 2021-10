Die startup300-Vorstände Michael Eisler und Bernhard Lehner wendeten sich in ihrer Facebook-Aktionärsgruppe an die Aktionäre. Dies sehr detailliert und m.E. gut formuliert und informativ. Ich habe angefragt, ob diesen "Brief" abdrucken dürfe, warte noch auf Feedback. Die Bottom Linie hier aber kurz: Es geht um den jüngsten Kursrückgang (eine 20.000 Euro-Order hatte am Mittwoch ein 40-Prozent-Minus ausgelöst), die fehlende Buy-Side im Direct Market Plus, die nüchternen Fakten, die einen höheren Wert als den Börsenkurs zeigen würden und das Prüfen der strategischen Optionen, weil das Listing Geld koste und wenig bringe (recht frei zusammengefasst). Ich habe in der Facebook-Gruppe folgendes geantwortet: Danke für die offenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...