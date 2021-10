News von Andritz: Andritz hat die Wärmerückgewinnungslinie der Tissuemaschine PM3 von ICT, am Standort Piano di Coreglia, Italien, in Betrieb genommen. Des weiteren teilt Andritz mit, dass die gelieferte Zellstofftrocknungslinie L2A für das Projekt "STAR" von Bracell in São Paulo einen neuen Produktionsweltrekord aufgestellt hat. Nur 38 Tage nach der Inbetriebnahme produzierte Bracell am 16. Oktober 2021 insgesamt 4.385 Tagestonnen lutro auf einer einzigen Linie - ein Produktionsweltrekord.Andritz ( Akt. Indikation: 48,10 /48,16, 1,20%) Die Wiener Privatbank startet eine neue Vermögensverwaltung zum Thema "Megatrends". Gemanagt wird das Portfolio, das in Themen wie u.a. Gesundheit, Technologie, Sicherheit, Digitalisierung, Klimawandel oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...