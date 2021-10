Die Feldgeräte-Anbindung über Ethernet-APL nimmt Fahrt auf: Endress+Hauser hat ein umfassendes Geräteportfolio zu Ethernet-APL angekündigt. Der Automatisierungsanbieter hat Großes damit vor. Der 21. Oktober war ein stürmischer Tag - das Sturmtief Hendrik fegte über Deutschland und machte zahlreiche Feuerwehreinsätze notwendig. Und so passte der Vergleich von Stefan Gampp, Marketing Manager Automatisierung bei Endress+Hauser, gleich doppelt gut in die Situation der Pressekonferenz am besagten Donnerstag: ...

