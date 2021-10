Die Analysten von First Berlin erhöhen das Kursziel für Valneva von 14,4 Euro auf nunmehr 23,8 Euro. Die Kauf-Empfehlung wird bestätigt. Die Analysten gehen davon aus, dass das gestärkte Vertrauen in die Lieferfähigkeit von Valneva sowie die positiven Ergebnisse der Phase-3-Studie mit VLA2001 den Verhandlungen mit der EU neuen Schwung verleihen werden. Der Bedarf an Auffrischungsimpfungen, der Wunsch, denjenigen entgegenzukommen, die Angst vor den bestehenden Impfstofftechnologien haben, sowie die wahrscheinlich bessere Wirksamkeit der VLA2001-Technologie gegen künftige Varianten des Virus könnten zu einer gesunden Nachfrage von der Europäischen Kommission nach dem Covid-19-Impfstoff von Valneva führen, glauben die Analysten. Das Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...