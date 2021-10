Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #11 (Hypo1) Hypo Oberösterreich: Geförderte Neubauten, damit die Erde "enkeltauglich" gemacht werden kannDer Österreichische Nachhaltigkeitspodcast mit Klaus Kumpfmüller, Generaldirektor bei der Hypo Oberösterreich. Die Regionalbank weist eine Bilanzsumme von 8 Mrd. Euro auf und hat 40.000 Privatkunden. "Unter Nachhaltigkeit verstehe ich, heute so zu leben und zu arbeiten, dass auch künftige Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen können", so Kumpfmüller. Wie kann eine Bank dazu beitragen, die Erde "enkeltauglich" zu machen? "Die Finanzströme müssen in Richtung nachhaltige Wirtschaft gelenkt werden. Das Geld auf unseren nachhaltigen Konten wird deshalb nur ...

