Der französische Impfstoffhersteller Valneva hat in der vergangenen Woche die Zulassung für seinen auf inaktiven Corona-Viren basierenden Impfstoff VAL2001 gestellt. Schließlich waren die zuvor veröffentlichten Ergebnisse der finalen Phase-III-Studie herausragend. Dementsprechend reagierte auch der Aktienkurs. Denn Valneva schoss an der Börse in nur einer Woche rund 60 Prozent nach oben.

In der kommenden Woche wird es an der Börse darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...