DAIMLER TRUCK - Kurz vor der Trennung von Mercedes-Benz und dem Börsengang im Dezember kämpft der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck mit Problemen. Zum einen macht ihm der Engpass bei Halbleitern zu schaffen. Noch mehr Sorgen bereitet Truck-Chef Martin Daum allerdings das Geschäft mit Reisebussen. Wegen der Pandemie werden seit Monaten kaum Busse bestellt. Daum sieht gleichwohl viel Potenzial in diesem Markt und will hier die Präsenz in Nordamerika ausbauen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an Bussen, die per Brennstoffzelle angetrieben werden. (Handelsblatt)

FASTNED - Der Ladenetzbetreiber Fastned sieht eine Wettbewerbsverzerrung auf Autobahnen durch das Unternehmen Tank & Rast. "Ladesäulenbetreiber, die den Bedingungen von Tank & Rast nicht zustimmen, bleiben zwangsläufig außen vor", beklagt Fastned. Auch die Monopolkommission, ein Beratungsgremium der Bundesregierung, kritisiert: "Der Wettbewerb bei den Ladesäulen an den Bundesautobahnen wird durch die monopolähnliche Stellung von Tank & Rast erschwert", sagt deren Vorsitzender Jürgen Kühling. Die Folge seien überhöhte Strompreise. (Handelsblatt)

LUXHAUS - "Wir sind keine Wachstumsfetischisten", sagt Luxhaus-Chef Alexander Lux. Wachstum sei trotz gut gefüllter Auftragsbücher nicht alles - und auch nicht so ohne Weiteres möglich. Denn die Fertighausbauer sind zwar gefragt, aber nicht sorgenfrei. Vor allem drohen ihnen die Kosten davonzulaufen. (FAZ)

GOLDMAN - Der Auslandschef der US-Investmentbank Goldman Sachs, Richard Gnodde, rechnet mit einem Rekordjahr im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen. Die rasant steigenden Energiepreise sieht er allerdings mit Sorge - und rät energieintensiven Unternehmen dazu, sich zu schützen. Die stark gestiegenen Energiepreise seien gerade für ein Land mit starker Industrieproduktion wie Deutschland kritisch. (Handelsblatt)

NORDLB - Der Vorstandsvorsitzende der NordLB, Thomas Bürkle, kann sich wohl mit einem Gewinn aus seinem Amt verabschieden. "Wenn die derzeit positive Entwicklung anhält, wird der NordLB-Konzern in diesem Jahr voraussichtlich ein positives Ergebnis erzielen. Für die ersten neun Monate kann ich das sicher sagen", sagte Bürkle im Gespräch. (Handelsblatt)

GETSAFE - Der digitale Versicherer Getsafe hat von der Finanzaufsicht Bafin die Zulassung für die Schaden- und Unfallversicherung erhalten. Damit startet der erste Sachversicherer in Deutschland, seit die Bafin zum Jahreswechsel die Anforderungen an Neuzulassungen verschärft hat. "Umso mehr freuen wir uns, dass die Finanzaufsicht die Genehmigung erteilt hat", sagt Getsafe-Gründer Christian Wiens. (Handelsblatt)

RFA - "Ich will bei RFA den Fokus auf das Produkt schärfen", sagt der Chef des Raumfahrtunternehmens Rocket Factory Augsburg (RFA), Stefan Tweraser. "Bei aller Kreativität und Leidenschaft für die Raumfahrt stehen wir vor der spannenden Herausforderung, eine günstige Rakete mit hoher Zuverlässigkeit zu bauen." Ende 2022 soll die "RFA One" genannte Rakete erstmals fliegen.

WACKER - Wacker-Chef Christian Hartel will den Chemiekonzern nachhaltiger machen. Keine leichte Aufgabe. Er braucht viel billigen grünen Strom. Bislang gibt es den nicht in ausreichenden Mengen. (SZ)

