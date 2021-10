Rheinhütte Pumpen stattet nahezu alle Baureihen inzwischen im Standard mit dem Überwachungssystem i-Alert 2 aus. Der am Lagerträger montierte Sensor überwacht die Schwingung der Pumpe und die Temperatur der Lager. Überschreitet die Pumpe die voreingestellten Grenzwerte bei zwei aufeinander folgenden Messungen, geht das Gerät in den Alarmmodus. Dieser wird mittels einer rot blinkenden LED am Gerät angezeigt. Die gespeicherten Messwerte können per Funkübertragung auf ein Endgerät übertragen werden. ...

