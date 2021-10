Liebe Trader und Anleger, wenn Trader sich selbst überschätzen, dann glauben sie fälscherlicherweise, sie können über ihre Fähigkeiten hinaus traden. Selbstüberschätzung im Trading spiegelt in der Regel eine übertriebene Sicht auf die eigenen Möglichkeiten wider, was fatal sein kann. Trading ist ein Bereich, in dem eine akurate und realistische Wahrnehmung des eigenen Fähigkeitenniveaus wichtig ist. Es ist interessant zu beobachten, dass Trader sich besonders dann überschätzen, wenn sie sich unsicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...