Die auf der Fakuma 2021 neu vorgestellte Wartungsstation No Wopen von Nonnemann ermöglicht durch die integrierte Luftkissenfunktion eine einfache, leichte und bequeme Wartung von Werkzeugen. Das System findet Einsatz im Werkzeugbau, in der Instandhaltung sowie in der Spritzguss- und Druckgussproduktion und unterstützt den Anwender beim Öffnen und Prüfen sowie beim Montieren der Werkzeuge. No Wopen dient als umfassender Arbeitsplatz mit höherer Arbeitssicherheit, womit sämtliche Aufgaben zur Wartung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...