Die Aktie von Porsche (PAH3.DE) steigt am Montag um 2,44% auf 90,60 Euro und notiert auf dem höchsten Stand seit Mitte August. Durch den Ausbruch über das Hoch bei 88,74 Euro, der vor zwei Wochen gelang, befindet sich der Kurs in einem neuen Aufwärtsimpuls. Ausgehend vom Jahreshoch (101,95 Euro) war die Aktie um mehr als 20% gefallen und hatte am 20. September den tiefsten Stand seit Mitte März erreicht. Um den langfristigen Trend fortsetzen zu können, müssten jedoch erst die zahlreichen Zwischenhochs ...

