++ Europäische Aktienmärkte handeln überwiegend im Plus ++ DE30 testet obere Begrenzung der Handelsspanne ++ Continental senkt Ausblick für das Gesamtjahr ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche überwiegend im Plus. Die westeuropäischen Indizes handeln 0,2-0,5% höher, wobei sich der deutsche Leitindex (DE30) und der italienische FTSE MIB (ITA40) am besten entwickeln. Der französische CAC40 (FRA40) hinkt hinterher und notiert aktuell etwa 0,1% niedriger. Die deutschen ifo-Daten für Oktober wurden um 10:00 Uhr veröffentlicht. Der Index für die aktuelle Lage fiel von 100,4 auf 100,1 (Erwartung: 99,4), während der Teilindex zu den Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...