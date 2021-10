Um 10:59 liegt der ATX TR mit +0.13 Prozent im Plus bei 7635 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +2.03% auf 9.03 Euro, dahinter Strabag mit +1.32% auf 38.25 Euro und RBI mit +1.24% auf 25.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15567 (+0.11%, Ultimo 2020: 13719). Am Freitag sahen die beiden Stromaktien All-time-Highs. Interessant ist auch, dass davor jeweils am 14.9. ein High eingetragen wurde, bei der EVN war das das Erste seit 15 Jahren, beim Verbund war es schon 2021er-Routine. EVN: High vor 2021: 10.05.2006 bei 24.661.. übertroffen am 14.09.2021 24.75, neues High :22.10.2021 25.25EVN ( Akt. Indikation: 25,20 /25,20, -0,20%) Verbund, es gab bislang 24 Highs im Jahr 2021voriges High :14.09.2021 95.55, neues High :22.10.2021 95.95Verbund ( Akt ....

