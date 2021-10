Unter Einsatz bestehender Montagetechnik und spezieller Ergänzungen für die Hochvoltmontage startet BMW die Fertigung des neuen i4. Im Stammwerk München läuft das E-Fahrzeug nun mit den 3ern und den 4er Gran Coupés vom Band. Mitten im Herzen des BMW-Werks und in Sichtweite des markanten Vierzylinder-Hochhauses sowie des Olympiaturms in München rollen in gemäßigtem Schritttempo Fahrzeuge unterschiedlichster Antriebsart (Verbrenner, Hybride und nun vollelektrische) hinter der verglasten Abtrennung des Besprechungsraums vorbei, der für den Empfang der Presse zum Konferenzraum umfunktioniert wurde: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...