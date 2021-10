Die Analysten von SRC Research stufen die Eyemaxx-Aktie von Hold auf Sell und kürzen das Kursziel von 3,5 auf 0,6 Euro. Begründet wird die Rückstufung mit den jüngsten News. So hat das Unternehmen in einer Ad-Hoc Mitteilung bekannt gegeben, dass die am 26. Oktober fällige Zinszahlung für die 2018/2023 Anleihe nicht fristgerecht gezahlt werden kann, da man nicht über genügen flüssige Mittel für die rund 1,5 Mio. Euro große Zahlung verfügt. Das Management begründet dies mit noch nicht eingegangenen Zahlungsflüssen aus bereits verkauften Projekten im mittleren einstelligen Millionenbereich sowie deren gescheiterte Refinanzierung. Ausserdem konnte das Unternehmen den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr ...

