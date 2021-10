Was machte die Bawag-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Plus? In 78 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 22 Prozent nach unten und in 0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 9). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 1,55%.Was machte die RHI Magnesita-Aktie in der Vergangenheit nach 5 Tagen Plus? In 50 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 50 Prozent nach unten und in 0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 8). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,04%.Was machte die Valneva-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 35 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 63 Prozent nach unten und in 2 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 91). Die Durchschnittsperformance am ...

