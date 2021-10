Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) will der Hauptversammlung im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen, wie der Konzern am Dienstag bei Vorlage der Quartalsergebnisse in Paris bestätigte. Eine Zwischendividende in Höhe von 0,30 Euros für das Geschäftsjahr 2021 soll am 15. Dezember 2021 ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 13. ...

