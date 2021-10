wikifolio specials In den Klammern die Anzahl der wikifolios, die die Aktie getradet haben ------------------------------------------------------------------------ Jumping the ship - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% verloren haben) am häufigsten verkauft (17) Coinbase Global US19260Q1076(15) TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 US88688T1007(14) Netflix US64110L1061 Fear of missing out - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% zugelegt haben) am häufigsten gekauft (7) Aixtron DE000A0WMPJ6(6) COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N. DE000A2QDNX9(6) Klöckner DE000KC01000 Buying the Dip - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% verloren haben) am häufigsten gekauft (10) Intel ...

