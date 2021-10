Den heutigen Tag dürften JinkoSolar-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund sieben Prozent. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu JinkoSolar erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JinkoSolar-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. So reicht ein Plus von nur rund rund zehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese wichtige Hürde liegt bei 58,69 USD. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Bullish eingestellte Anleger können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...