Alibaba-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. So müssen die Aktien einen Verlust von rund drei Prozent hinnehmen. Der Preis beträgt damit nur noch 170,16 USD. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Schließlich fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch nur rund rund sieben Prozent. Dieser Topwert liegt bei 182,09 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...