Im Rahmen des jährlichen World Air Traffic Management Congress wurde in Madrid das Ankunftsmanagementsystem (Arrival Manager / AMAN) von Frequentis Orthogon mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Die sogenannten "Maverick Awards" zeichnen Unternehmen und Projekte in den drei Kategorien Zusammenarbeit, Innovation und Nachhaltigkeit aus. "Es ist eine Vielzahl von Lösungen erforderlich, um die Nachhaltigkeitsziele der Luftfahrtindustrie zu erreichen und Frequentis Orthogon AMAN leistet einen wesentlichen Beitrag zu einem umweltfreundlicheren Betrieb", sagt Frank Köhne, Geschäftsführer von Frequentis Orthogon. Der Frequentis Orthogon Arrival Manager (AMAN) hat in den 20 Jahren seines Einsatzes weltweit mehr als eine Million Tonnen an CO2-Emissionen eingespart ....

