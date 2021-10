Die Industrie in Deutschland hat ein Forderungspapier zur Kreislaufwirtschaft abgestimmt. Das Kompromisspapier "Sechs Schritte zur zirkulären Wirtschaft" ist in den vergangenen Monaten von der Initiative Circular Economy im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erarbeitet worden. Es richtet sich vor allem an die neue Bundesregierung. Die im April gegründete Initiative Circular Economy umfasst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...