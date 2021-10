++ Europäische Aktienmärkte handeln schwächer ++ DE30 zieht sich von wichtigem Widerstand zurück ++ Solide Zahlen von Puma, BASF und Deutsche Bank ++ Die europäischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch nach einer schwachen Performance der Aktien während der asiatischen Sitzung schwächer. Der polnische WIG20 (W20) und der russische RTS (RUS50) sind die größten Nachzügler und notieren mehr als 1% niedriger. Kein einziger Blue-Chip-Index in Europa notiert heute höher. Der niederländische AEX (NED25) kann als Outperformer angesehen werden, da er "nur" um 0,2% nachgibt. Quelle: xStation 5 Der DE30 stoppte die Aufwärtsbewegung an der Widerstandszone, die durch das 78,6%-Retracement der im August ...

