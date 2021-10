Die Geschäfte für BASF, Ludwigshafen, laufen gut - trotz Lieferengpässen in vielen Wertschöpfungsketten. So vermeldet die BASF-Gruppe im dritten Quartal 2021 fast 6 Mrd. Euro mehr Umsatz als noch im Vorjahresquartal. Für das dritte Quartal vermeldet die BASF einen Umsatz von 19,7 Mrd. Euro und damit 5,9 Mrd. Euro mehr als noch im gleichen Quartal des Vorjahres. Hauptverantwortlich dafür waren höhere Preise in allen Segmenten, insbesondere von Chemicals, Surface Technologies und Materials (+36 %). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...