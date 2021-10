Porr zuletzt 8 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 21,66 Prozent verloren (Einzeltage: -4,09; -4,62; -0,57; -5,95; -0,67; -2,61; -4,26; -1,11). Was machte die Porr-Aktie in der Vergangenheit nach 8 Tagen Minus? In 80 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 0 Prozent nach oben und in 20 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 5). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,78%. Porr ( Akt. Indikation: 12,66 /12,70, 0,16%)Palfinger zuletzt 6 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 6,93 Prozent verloren (Einzeltage: -0,54; -1,33; -0,66; -2,07; -2,27; -0,25). Was machte die Palfinger-Aktie in der Vergangenheit nach 6 Tagen Minus? In 46 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 50 Prozent nach oben und in 4 Prozent blieb die Aktie unverändert ...

