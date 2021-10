Evotec legt heute einen Traumstart hin. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund zwei Prozent zubuche. Damit müssen für eine Wertpapier nun 43,28 EUR hingeblättert werden. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 45,43 EUR. Daher hat Evotec es jetzt selbst in der Hand!

