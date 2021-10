Dass die Rally im Deutschen Aktienindex nun in einem Stück in Richtung 16.000er Marke und darüber führen würde, war nicht wirklich zu erwarten. Die Konsolidierung inklusive Gewinnmitnahmen auf dem aktuellen Niveau könnte aber auch deshalb noch ein paar Tage andauern, da der Index jetzt in einem Widerstandsbereich angelangt ist. Mit der EZB-Sitzung vor der Tür und einer wieder nachlassenden Euphorie über die gut laufende Berichtssaison halten sich Anleger mit Engagements zurück. Selbst die über den ...

