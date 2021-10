Die US-Unternehmen Plastic Energy, Freepoint Eco-Systems und Total Energies planen den Bau einer Kunststoff-Recyclinganlage in Texas. Dort sollen Kunststoffabfälle in einen recycelten Rohstoff namens Tacoil umgewandelt werden. Die Anlage soll Mitte 2024 in Betrieb gehen und 33.000 t/a gebrauchter Kunststoffe verarbeiten und umwandeln. Total Energies will das Rohmaterial Tacoil in Polymere in Neuwaren-Qualität umwandeln. Tacoil dient in den texanischen Produktionsstätten von Total Energies bereits ...

