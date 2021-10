Microsoft springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund fünf Prozent aufwarten. Damit verteuert sich das Papier auf nun 325,27 USD. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Microsoft-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Microsoft der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Microsoft-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 312,40 USD austariert. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...