Wegen der Übernahme von Deutsche Wohnen gibt es am 29. Oktober einige Änderungen bei den Auswahlindizes: Beiersdorf kommt in den DAX, Talanx in den MDAX und Basler in den SDAX. 27. Oktober 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt), STOXX, die globale Indextochter der Deutschen Börse AG, hat außerplanmäßige Anpassungen in den Indizes DAX, MDAX und SDAX bekannt gegeben. Deutsche Wohnen SE wird aufgrund der Übernahme durch Vonovia SE mit Wirkung zum 29. Oktober 2021 aus dem DAX genommen. Der Mindeststreubesitz ...

