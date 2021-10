DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Samsung Electronics hat dank der weltweit starken Chipnachfrage im dritten Quartal so viel umgesetzt wie noch nie. Der Nettogewinn kletterte um 31 Prozent auf 12,29 Billionen Won (umgerechnet 9,05 Milliarden Euro). Allerdings wirkte sich die weltweite Chipknappheit auf die Mobilfunksparte aus und ließ den Gewinn dort sinken. Samsung, der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones, meldete einen Umsatz von 73,98 Billionen Won, was einem Anstieg von 10,5 Prozent entspricht. Das Ergebnis übertraf die Schätzungen der Analysten und untermauert die starke Nachfrage nach digitalen Produkten und Dienstleistungen. Der operative Gewinn der Chip-Sparte legte um 82 Prozent auf 10,06 Billionen Won zu, der Umsatz um 40 Prozent auf 26,41 Billionen. Die Preise für Speicherchips könnten nach Einschätzung von Beobachtern jedoch in den kommenden Monaten aufgrund der nachlassenden Nachfrage sinken, weil die Käufer Schwierigkeiten haben, andere Teile zu beschaffen. Laut dem taiwanesischen Marktforschungsunternehmen Trendforce führt die Verknappung von Bauteilen zu einer Einschränkung bei der Montage von technischen Produkten wie PC und Smartphones, was wiederum den Bedarf an Speicherchips drückt. In der Samsung-Mobilfunksparte sank das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um etwa 25 Prozent, der Umsatz um 7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q, Chicago

12:30 Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station

13:00 Mastercard Inc, Ergebnis 3Q, Purchase

13:30 Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta

22:01 Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q, Seattle

22:05 Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle

22:30 Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,5% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 289.000 zuvor: 290.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.548,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.601,50 +0,1% Nikkei-225 28.863,21 -0,8% Hang-Seng-Index 25.630,47 +0,0% Kospi 3.018,60 -0,2% Shanghai-Composite 3.522,08 -1,1% S&P/ASX 200 7.430,40 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Negative Vorgaben der US-Börsen, Inflationssorgen und ein gesenkter Wachstumsausblick der japanischen Notenbank belasten. Eine Ausnahme macht Seoul, wo das Plus von 0,3 Prozent des Schwergewichts Samsung Electronics stützt nach guten Geschäftszahlen. In Schanghai drückt die Nachricht auf die Stimmung, dass die USA China Telecom (-0,3%) Geschäftsaktivitäten in den USA untersagt haben. Dies könne auch anderen Unternehmen drohen, so die Sorge am Markt. Hongkong tendiert nach dem Rücksetzer am Vortag dagegen knapp behauptet. Unter den Einzelwerten verlieren in Hongkong Li Ning über 5 Prozent, nachdem der Sportbekleidungshersteller eine Kapitalerhöhung angekündigt hat. Der Kurs des wegen schweren Liquiditätsproblemen weiter im Fokus stehenden Immobilienkonzerns Evergrande verliert 4,7 Prozent. Technologieaktien können sich dagegen nach ihren heftigen Vortagsverlusten etwas erholen. In Seoul legen LG Display erneut zu und zwar um über 7 Prozent, weiter getrieben von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Anders bei der Aktie des japanischen Roboterherstellers Fanuc (-8,0%), der seinen Ausblick gesenkt hat. Und auch bei Fujitsu (-8,1%) werden enttäuschende Quartalszahlen mit einem kräftigen Minus quittiert. Deutlich niedrigere Ölpreise drücken in der gesamten Region auf die Kurse der Ölaktien.

US-NACHBÖRSE

Ebay gaben um 5,3 Prozent nach. Zwar übertraf der Online-Marktplatz mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen, allerdings enttäuschte die Prognose für das vierte Quartal und damit das wichtige Weihnachtsgeschäft. Ford machten dagegen einen Satz um über 8 Prozent nach oben, weil das Unternehmen den Ausblick erhöht hatte und auch die Dividendenzahlung wieder aufnehmen will. Xilinx gewannen nach einem besser als gedacht ausgefallenen Quartalsausweis 2,2 Prozent. AMD zeigten sich 0,3 Prozent fester. Xilinx wird gerade von AMD geschluckt, die Übernahme soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Align Technology schnellten um über 8 Prozent nach oben. Der Hersteller von digitalen 3D-Scannern und Kunststoffprodukten hatte Umsätze und Gewinne über den Analystenschätzungen berichtet. Um 3,9 Prozent nach unten ging es für Teladoc Health. Die Aktie des Experten für Telemedizin zeigte damit laut Marktteilnehmern ein schon öfter nach eigentlich positiver als geschätzt ausgefallenen Quartalszahlen gesehenes Muster. Trotz der besseren Zahlen schrieb Teladoc aber auch immer noch rote Zahlen. Ebenfalls nach den Quartalsberichten gewannen KLA 3,6 und Cognizant 0,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.490,69 -0,7% -266,19 +16,0% S&P-500 4.551,68 -0,5% -23,11 +21,2% Nasdaq-Comp. 15.235,84 +0,0% 0,12 +18,2% Nasdaq-100 15.598,39 +0,3% 38,91 +21,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 861 Mio 801 Mio Gewinner 939 1.498 Verlierer 2.379 1.844 unverändert 140 144

Uneinheitlich - Die jüngste Rekordjagd legte eine Pause ein. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes hielten sich nach starken Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und AMD aber besser. Konjunkturseitig sank der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im September zwar, aber nicht so stark wie gedacht. Microsoft ist mit einem neuen Rekord in sein neues Geschäftsjahr gestartet und äußerte sich auch für das bereits laufende zweite Quartal optimistisch. Die Aktie war mit einem Plus von 4,2 Prozent größter Dow-Gewinner. Alphabet (+5,0%) verdopplete den Gewinn im dritten Quartal nahezu und stellte einen neuen Umsatzrekord auf. AMD übertraf die Erwartungen im dritten Quartal klar und hob erneut den Umsatzausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie markierte im Verlauf ein Allzeithoch, ging aber schließlich 0,5 Prozent niedriger aus dem Handel.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,49 4,7 0,45 37,5 5 Jahre 1,14 -3,0 1,17 78,3 7 Jahre 1,40 -5,1 1,45 75,2 10 Jahre 1,54 -7,0 1,61 62,1 30 Jahre 1,95 -9,3 2,04 29,9

Deutliche rückläufig waren die Renditen am längeren Ende, während am kurzen Ende ein deutlicher Anstieg zu beobachten war vor dem Hintergrud der weiter dominierenden Inflationssorgen. Die zehnjährige Rendite fiel um 7,0 Basispunkte auf 1,54 Prozent, sie bewegt sich seit fast einem Monat um 1,60 Prozent. Die höhere Inflation "wird nicht mehr nur von einer Handvoll einmaliger Faktoren angetrieben", hieß es von Capital Economics. Die Blicke seien auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Dort könnten konkrete Schritte für ein Abrücken von der ultraexpansiven Geldpolitik angekündigt werden.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:19 % YTD EUR/USD 1,1603 0% 1,1603 1,1608 -5,0% EUR/JPY 131,82 -0,2% 132,07 132,31 +4,5% EUR/GBP 0,8444 +0,0% 0,8444 0,8433 -5,5% GBP/USD 1,3740 -0,0% 1,3742 1,3766 +0,5% USD/JPY 113,59 -0,2% 113,82 113,98 +10,0% USD/KRW 1.171,54 -0,2% 1.173,30 1.168,65 +7,9% USD/CNY 6,3981 +0,1% 6,3927 6,3833 -2,0% USD/CNH 6,3981 +0,1% 6,3933 6,3814 -1,6% USD/HKD 7,7768 -0,0% 7,7776 7,7777 +0,3% AUD/USD 0,7508 -0,1% 0,7518 0,7528 -2,5% NZD/USD 0,7172 +0,0% 0,7171 0,7170 -0,2% Bitcoin BTC/USD 58.922,76 +0,2% 58.782,26 60.690,01 +102,8%

Ben den Währungskursen tat sich wenig. Der Dollar-Index sank um 0,1 Prozent. Der Yen zog im Tagesverlauf zum Dollar merklich an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,72 82,66 -1,1% -0,94 +75,3% Brent/ICE 83,53 84,58 -1,2% -1,05 +64,7%

Die Ölpreise standen unter Druck, nachdem sie am Vortag noch auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren notiert hatten. Die wöchentlichen US-Öllagerdaten hatten einen deutlicheren Anstieg als erwartet gezeigt. Daneben könnten schon bald die Atomgespräche mit dem Iran wieder beginnen, hieß es. Bei einer Einigung könnte mehr iranisches Öl an dem Markt kommen und die Preise belasten. Teilnehmer verwiesen aber auch auf Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg. Im asiatischen Geschäft am Donnerstag fallen die Preise weiter

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 28, 2021 02:08 ET (06:08 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.